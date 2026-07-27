Диалог парламентариев России и США идет, заявил Володин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Диалог между российскими и американскими парламентариями идет, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
- Он призвал не забегать вперед в вопросе результативности диалога и отметил, что о деталях будет сообщено, когда будет что обсуждать.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Диалог российских и американских парламентариев идет, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы также призвал не забегать вперед в вопросе результативности диалога российских и американских парламентариев.
"Действительно, диалог идет, но об этом мы скажем ровно в то время, когда будем что-то обсуждать", - сказал Володин, комментируя перспективы переговоров парламентариев России и США, в том числе по теме украинского урегулирования.