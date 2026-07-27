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Диалог парламентариев России и США идет, заявил Володин - РИА Новости, 27.07.2026
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15:06 27.07.2026 (обновлено: 15:09 27.07.2026)
Диалог парламентариев России и США идет, заявил Володин

Володин заявил о продолжающемся диалоге парламентариев России и США

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин на завершающем заседании VIII созыва
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на завершающем заседании VIII созыва - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на завершающем заседании VIII созыва
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Диалог между российскими и американскими парламентариями идет, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
  • Он призвал не забегать вперед в вопросе результативности диалога и отметил, что о деталях будет сообщено, когда будет что обсуждать.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Диалог российских и американских парламентариев идет, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы также призвал не забегать вперед в вопросе результативности диалога российских и американских парламентариев.
"Действительно, диалог идет, но об этом мы скажем ровно в то время, когда будем что-то обсуждать", - сказал Володин, комментируя перспективы переговоров парламентариев России и США, в том числе по теме украинского урегулирования.
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