Парламент объединился вокруг повестки развития страны, заявил Володин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российский парламент объединился вокруг повестки развития страны и повестки президента.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российский парламент объединился вокруг повестки развития страны, повестки президента, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
"Парламент объединился вокруг повестки развития страны, повестки президента. Вместе мы победим!" - сказал Володин.