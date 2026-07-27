Володин заявил, что депутаты Госдумы постоянно ощущают поддержку Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты постоянно ощущают поддержку президента России Владимира Путина.
- Поддержка президента помогает депутатам Госдумы многое сделать, отметил Володин.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы постоянно ощущают поддержку президента России Владимира Путина, многое смогли сделать благодаря ей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Мы постоянно ощущаем поддержку президента. Диалог с руководителями фракций, в целом с Государственной Думой, он нам помогает. И мы смогли многое сделать, потому что такая поддержка была", - сказал Володин.