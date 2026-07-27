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Володин заявил, что депутаты Госдумы постоянно ощущают поддержку Путина - РИА Новости, 27.07.2026
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14:22 27.07.2026 (обновлено: 17:04 27.07.2026)
Володин заявил, что депутаты Госдумы постоянно ощущают поддержку Путина

Володин: депутаты Госдумы постоянно ощущают поддержку президента Путина

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на встрече с депутатами Государственной Думы РФ восьмого созыва. 27 июля 2026
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на встрече с депутатами Государственной Думы РФ восьмого созыва. 27 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на встрече с депутатами Государственной Думы РФ восьмого созыва. 27 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты постоянно ощущают поддержку президента России Владимира Путина.
  • Поддержка президента помогает депутатам Госдумы многое сделать, отметил Володин.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы постоянно ощущают поддержку президента России Владимира Путина, многое смогли сделать благодаря ей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
"Мы постоянно ощущаем поддержку президента. Диалог с руководителями фракций, в целом с Государственной Думой, он нам помогает. И мы смогли многое сделать, потому что такая поддержка была", - сказал Володин.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Путин всегда поддерживает депутатов Госдумы, заявил Володин
22 июля, 15:09
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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