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Володин оценил работу Госдумы восьмого созыва - РИА Новости, 27.07.2026
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12:25 27.07.2026
Володин оценил работу Госдумы восьмого созыва

Володин: Госдума прошла большой путь, пришла ответственность депутатов

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за пять лет работы восьмого созыва Госдума прошла большой путь.
  • По словам Володина, после принятия инициированных президентом поправок в Конституцию начался новый этап развития парламентской демократии, и депутаты стали нести ответственность за конечный результат работы.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Госдума за пять лет работы восьмого созыва прошла большой путь, пришла ответственность депутатов за конечный результат работы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в понедельник проводит заключительное пленарное заседание восьмого созыва.
"За 5 лет Государственная Дума прошла большой путь. После принятия инициированных президентом поправок в Конституцию начался новый этап развития парламентской демократии. За полномочиями по формированию правительства пришла ответственность депутатов за конечный результат работы", - сказал Володин в ходе заседания.
По его словам, если раньше депутаты зачастую перекладывали ответственность на исполнительную власть, то сейчас ситуация принципиально иная, и спрашивать надо в первую очередь с себя.
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