Володин оценил работу Госдумы восьмого созыва

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Госдума за пять лет работы восьмого созыва прошла большой путь, пришла ответственность депутатов за конечный результат работы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, если раньше депутаты зачастую перекладывали ответственность на исполнительную власть, то сейчас ситуация принципиально иная, и спрашивать надо в первую очередь с себя.