Володин оценил работу Госдумы восьмого созыва

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за пять лет работы восьмого созыва Госдума прошла большой путь.
- По словам Володина, после принятия инициированных президентом поправок в Конституцию начался новый этап развития парламентской демократии, и депутаты стали нести ответственность за конечный результат работы.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Госдума за пять лет работы восьмого созыва прошла большой путь, пришла ответственность депутатов за конечный результат работы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в понедельник проводит заключительное пленарное заседание восьмого созыва.
"За 5 лет Государственная Дума прошла большой путь. После принятия инициированных президентом поправок в Конституцию начался новый этап развития парламентской демократии. За полномочиями по формированию правительства пришла ответственность депутатов за конечный результат работы", - сказал Володин в ходе заседания.
По его словам, если раньше депутаты зачастую перекладывали ответственность на исполнительную власть, то сейчас ситуация принципиально иная, и спрашивать надо в первую очередь с себя.