Володин рассказал о запланированной встрече депутатов с Путиным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- После заключительного пленарного заседания восьмого созыва Госдумы состоится встреча депутатов с Путиным, сообщил Володин.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. После завершения заключительного пленарного заседания восьмого созыва Госдумы состоится встреча депутатов с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в понедельник проводит заключительное пленарное заседание восьмого созыва.
"Мы с вами заканчиваем пленарное заседание. После него состоится встреча с нашим президентом, верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным", - сказал Володин в ходе заседания.