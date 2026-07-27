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Володин рассказал о запланированной встрече депутатов с Путиным - РИА Новости, 27.07.2026
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11:55 27.07.2026
Володин рассказал о запланированной встрече депутатов с Путиным

Володин: после заключительного заседания ГД депутаты встретятся с Путиным

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Павел Быркин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После заключительного пленарного заседания восьмого созыва Госдумы состоится встреча депутатов с Путиным, сообщил Володин.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. После завершения заключительного пленарного заседания восьмого созыва Госдумы состоится встреча депутатов с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в понедельник проводит заключительное пленарное заседание восьмого созыва.
"Мы с вами заканчиваем пленарное заседание. После него состоится встреча с нашим президентом, верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным", - сказал Володин в ходе заседания.
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