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Володин призвал Госдуму противостоять панике, которую сеет киевский режим - РИА Новости, 27.07.2026
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11:49 27.07.2026
Володин призвал Госдуму противостоять панике, которую сеет киевский режим

Володин: Госдума должна противостоять панике, которую сеет киевский режим

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что киевский режим идет на преступления в отношении гражданского населения и инфраструктуры, чтобы создать напряжение в российском обществе.
  • Вячеслав Володин призвал противостоять попыткам создать напряжение и подчеркнул важность стратегической выдержки и сплоченности для достижения целей специальной военной операции.
  • Госдума проводит заключительное пленарное заседание восьмого созыва в понедельник.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Киевский неонацистский режим терпит поражение по всей линии фронта, именно поэтому делает все, чтобы создать напряжение в обществе, Госдума должна этому противостоять, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
Госдума в понедельник проводит заключительное пленарное заседание восьмого созыва.
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"Товарищи, завершая выступление, хочу сказать вот еще о чем - специальная военная операция. Враг терпит поражение по всей линии фронта, мы наступаем. Именно поэтому киевский кровавый ненацистский режим идет на все мыслимые и немыслимые преступления в отношении гражданского населения, гражданской инфраструктуры, делает все для того, чтобы создать напряжение в нашем обществе, посеять панику. Мы должны этому противостоять", - сказал Володин в ходе выступления.
Он отметил, что за страну надо бороться.
"Коллеги, речь идет о будущем нашего государства, наших граждан. Надо нам проявлять стратегическую выдержку, быть сплоченными, чтобы обеспечить достижение целей специальной военной операции. Партий много, Родина одна", - добавил председатель ГД.
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