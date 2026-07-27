Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что киевский режим идет на преступления в отношении гражданского населения и инфраструктуры, чтобы создать напряжение в российском обществе.

Вячеслав Володин призвал противостоять попыткам создать напряжение и подчеркнул важность стратегической выдержки и сплоченности для достижения целей специальной военной операции.

Госдума проводит заключительное пленарное заседание восьмого созыва в понедельник.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Киевский неонацистский режим терпит поражение по всей линии фронта, именно поэтому делает все, чтобы создать напряжение в обществе, Госдума должна этому противостоять, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

Госдума в понедельник проводит заключительное пленарное заседание восьмого созыва.

"Товарищи, завершая выступление, хочу сказать вот еще о чем - специальная военная операция. Враг терпит поражение по всей линии фронта, мы наступаем. Именно поэтому киевский кровавый ненацистский режим идет на все мыслимые и немыслимые преступления в отношении гражданского населения, гражданской инфраструктуры, делает все для того, чтобы создать напряжение в нашем обществе, посеять панику. Мы должны этому противостоять", - сказал Володин в ходе выступления.

Он отметил, что за страну надо бороться.