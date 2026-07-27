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Россия открыта для диалога, заявил Володин - РИА Новости, 27.07.2026
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11:29 27.07.2026 (обновлено: 11:34 27.07.2026)
Россия открыта для диалога, заявил Володин

Володин: Россия открыта для диалога, но на равных

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия открыта для диалога, но на равных.
  • Он подчеркнул, что депутаты выступают за многополярный мир и не позволят посягать на ценности и суверенитет России.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия открыта для диалога, но на равных, депутаты выступают за многополярный мир и не позволят посягать на ценности и суверенитет РФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в понедельник проводит заключительное пленарное заседание восьмого созыва.
"Определяя наши задачи по развитию межпарламентских связей, мы руководствовались принципом "Россия открыта для диалога, но на равных". Выстраивая отношения, основанные на дружбе, взаимовыгодном сотрудничестве, учете национальных интересов. Мы именно опирались на этот фундамент, когда речь шла о межпарламентских связях", - сказал Володин в ходе заседания.
Председатель Госдумы отметил, что депутаты своей стороны делали все, чтобы укрепить отношения с теми, кто разделяет принципы России.
"Дружба - это улица с двусторонним движением. Мы не приемлем вмешательство во внутренние дела независимых государств, никому не позволим посягать на наши ценности и суверенитет. Мы выступаем за многополярный мир и справедливое мироустройство", - подчеркнул политик.
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20 июля, 12:08
 
РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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