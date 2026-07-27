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Володин рассказал о выполнении посланий Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 27.07.2026
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11:25 27.07.2026
Володин рассказал о выполнении посланий Путина Федеральному Собранию

Володин: послания Путина Федеральному Собранию выполнены на сто процентов

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию предыдущих лет выполнены на 100%.
  • Госдума проводит заключительное пленарное заседание восьмого созыва.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию предыдущих лет выполнены на 100%, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в понедельник проводит заключительное пленарное заседание восьмого созыва.
"Отмечу, послания президента Федеральному Собранию предыдущих лет мы выполнили полностью, на 100%", - сказал Володин в ходе выступления.
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