Володин рассказал о выполнении посланий Путина Федеральному Собранию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию предыдущих лет выполнены на 100%.
- Госдума проводит заключительное пленарное заседание восьмого созыва.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию предыдущих лет выполнены на 100%, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в понедельник проводит заключительное пленарное заседание восьмого созыва.
"Отмечу, послания президента Федеральному Собранию предыдущих лет мы выполнили полностью, на 100%", - сказал Володин в ходе выступления.