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Володин рассказал о принятых законах по интеграции новых регионов - РИА Новости, 27.07.2026
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11:17 27.07.2026 (обновлено: 11:24 27.07.2026)
Володин рассказал о принятых законах по интеграции новых регионов

Володин: Госдума приняла около 70 законов по интеграции новых регионов

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла порядка 70 законов по интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое поле Российской Федерации.
  • Работа по принятию законов, инициированных в том числе депутатами Госдумы, завершена.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Госдума приняла порядка 70 законов по интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, эта работа завершена, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в понедельник проводит заключительное пленарное заседание восьмого созыва.
"Завершена работа по интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое поле Российской Федерации. Принято порядка семидесяти базовых законов, многие из которых инициированы депутатами", - сказал Володин в ходе заседания.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
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