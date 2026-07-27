Володин рассказал о принятых законах по интеграции новых регионов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госдума приняла порядка 70 законов по интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое поле Российской Федерации.
- Работа по принятию законов, инициированных в том числе депутатами Госдумы, завершена.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Госдума приняла порядка 70 законов по интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, эта работа завершена, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в понедельник проводит заключительное пленарное заседание восьмого созыва.
"Завершена работа по интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое поле Российской Федерации. Принято порядка семидесяти базовых законов, многие из которых инициированы депутатами", - сказал Володин в ходе заседания.