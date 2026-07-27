Госдума за пять лет приняла 2980 федеральных законов, заявил Володин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госдума за пять лет работы восьмого созыва приняла 2980 федеральных законов, заявил Вячеслав Володин.
- Госдума проводит заключительное пленарное заседание восьмого созыва.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Госдума за пять лет работы восьмого созыва приняла 2980 федеральных законов, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
Госдума в понедельник проводит заключительное пленарное заседание восьмого созыва.
"За 5 лет мы приняли 2980 законов. Это итог. Потому что каждый закон, он обсуждался в профильном комитете, его разрабатывали авторы", - сказал Володин в ходе заседания.
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Он подчеркнул, что Госдума - коллегиальный орган, и большую роль в работе играют самоорганизация и ответственное отношение к делу, которые лежат в основе повышения эффективности.
"47,3% законопроектов были инициированы депутатами Государственной Думы. 10,8% - депутатами совместно с членами Совета Федерации, 3,2% - членами Совета Федерации. Суммарно это две трети всей законотворческой повестки", - рассказал председатель Госдумы.
По словам Володина, этот показатель говорит о том, что депутаты активно принимают законодательные решения, используя свои возможности, и делают все для улучшения жизни граждан. Он уточнил, что из числа принятых законов доля внесенных депутатами, в том числе совместно с членами Совета Федерации, составила 35,8%.