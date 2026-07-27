Госдума за пять лет приняла 2980 федеральных законов, заявил Володин

Он подчеркнул, что Госдума - коллегиальный орган, и большую роль в работе играют самоорганизация и ответственное отношение к делу, которые лежат в основе повышения эффективности.

По словам Володина, этот показатель говорит о том, что депутаты активно принимают законодательные решения, используя свои возможности, и делают все для улучшения жизни граждан. Он уточнил, что из числа принятых законов доля внесенных депутатами, в том числе совместно с членами Совета Федерации, составила 35,8%.