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Госдума за пять лет приняла 2980 федеральных законов, заявил Володин - РИА Новости, 27.07.2026
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11:14 27.07.2026 (обновлено: 11:45 27.07.2026)
Госдума за пять лет приняла 2980 федеральных законов, заявил Володин

Володин: ГД за пять лет работы восьмого созыва приняла 2980 федеральных законов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума за пять лет работы восьмого созыва приняла 2980 федеральных законов, заявил Вячеслав Володин.
  • Госдума проводит заключительное пленарное заседание восьмого созыва.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Госдума за пять лет работы восьмого созыва приняла 2980 федеральных законов, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
Госдума в понедельник проводит заключительное пленарное заседание восьмого созыва.
"За 5 лет мы приняли 2980 законов. Это итог. Потому что каждый закон, он обсуждался в профильном комитете, его разрабатывали авторы", - сказал Володин в ходе заседания.
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Он подчеркнул, что Госдума - коллегиальный орган, и большую роль в работе играют самоорганизация и ответственное отношение к делу, которые лежат в основе повышения эффективности.
"47,3% законопроектов были инициированы депутатами Государственной Думы. 10,8% - депутатами совместно с членами Совета Федерации, 3,2% - членами Совета Федерации. Суммарно это две трети всей законотворческой повестки", - рассказал председатель Госдумы.
По словам Володина, этот показатель говорит о том, что депутаты активно принимают законодательные решения, используя свои возможности, и делают все для улучшения жизни граждан. Он уточнил, что из числа принятых законов доля внесенных депутатами, в том числе совместно с членами Совета Федерации, составила 35,8%.
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