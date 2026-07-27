Захарова рассказала, сколько человек получили визы традиционных ценностей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские диппредставительства выдали 1843 визы иностранным гражданам из недружественных государств, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.
- Лидерами по числу обратившихся за визами на переселение являются Германия, Франция, Италия, США и Эстония.
- Визы могут быть оформлены в любом загранучреждении России без учета страновой квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российские диппредставительства выдали 1843 визы иностранным гражданам из недружественных государств, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Лидерами по числу обратившихся за визами на переселение являются Германия, Франция, Италия, США и Эстония, сообщила дипломат.
Выдача таких виз возможна в любом загранучреждении России, отметила Захарова.
"Особенность указа (президента РФ о таких визах - ред.) состоит в том, что он представляет иностранцам право обращаться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учета страновой квоты, без подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории России, основ законодательства Российской Федерации", - подчеркнула она.
Президент России Владимир Путин подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности" 19 августа 2024 года.