Захарова рассказала, сколько человек получили визы традиционных ценностей

"Особенность указа (президента РФ о таких визах - ред.) состоит в том, что он представляет иностранцам право обращаться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учета страновой квоты, без подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории России, основ законодательства Российской Федерации", - подчеркнула она.