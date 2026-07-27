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Захарова рассказала, сколько человек получили визы традиционных ценностей - РИА Новости, 27.07.2026
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17:27 27.07.2026 (обновлено: 17:28 27.07.2026)
Захарова рассказала, сколько человек получили визы традиционных ценностей

Захарова: более 1800 иностранцев получили визы традиционных ценностей

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские диппредставительства выдали 1843 визы иностранным гражданам из недружественных государств, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.
  • Лидерами по числу обратившихся за визами на переселение являются Германия, Франция, Италия, США и Эстония.
  • Визы могут быть оформлены в любом загранучреждении России без учета страновой квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российские диппредставительства выдали 1843 визы иностранным гражданам из недружественных государств, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"К настоящему моменту 1843 российские визы оформили жителям недружественных государств, разделяющим традиционные ценности", - заявила Захарова на брифинге.
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Лидерами по числу обратившихся за визами на переселение являются Германия, Франция, Италия, США и Эстония, сообщила дипломат.
Выдача таких виз возможна в любом загранучреждении России, отметила Захарова.
"Особенность указа (президента РФ о таких визах - ред.) состоит в том, что он представляет иностранцам право обращаться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учета страновой квоты, без подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории России, основ законодательства Российской Федерации", - подчеркнула она.
Президент России Владимир Путин подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности" 19 августа 2024 года.
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