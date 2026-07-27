В США признали, что отстают от конкурентов в производстве дронов, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руководитель программы беспилотных систем Пентагона Трэвис Метц заявил, что США все еще находятся на раннем и сложном этапе развития индустрии беспилотников.
- В рамках программы Пентагона, на которую было выделено более миллиарда долларов, к февралю 2027 года будет заказано менее 200 тысяч дронов.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Руководитель программы беспилотных систем Пентагона Трэвис Метц заявил, что США до сих пор крайне далеки от конкурентов в производстве собственных беспилотников, передает агентство Рейтер.
По словам Метца, которые приводит агентство, в рамках программы Пентагона, на которую было выделено более миллиарда долларов, к февралю 2027 года будет заказано менее 200 тысяч дронов.
В начале февраля стало известно, что Пентагон планирует к 2027 году сформировать внушительный арсенал, включающий несколько тысяч дронов-камикадзе. Как следует из заявления министерства, оказавшегося в распоряжении РИА Новости, в рамках реализации этой стратегии к испытаниям беспилотных систем привлекли 25 профильных компаний, среди которых значатся и два украинских производителя: General Cherry и Ukrainian Defense Drone Tech.