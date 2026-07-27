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США готовы играть роль в переговорах России и Украины, заявил Негреа - РИА Новости, 27.07.2026
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17:57 27.07.2026
США готовы играть роль в переговорах России и Украины, заявил Негреа

Негреа: США по-прежнему готовы содействовать переговорам России и Украины

© REUTERS / AL DRAGOФлаг США на фоне Капитолия в Вашингтоне
Флаг США на фоне Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© REUTERS / AL DRAGO
Флаг США на фоне Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель постоянного представителя Вашингтона при ООН Дэн Негреа заявил о готовности США играть конструктивную роль в переговорах между Москвой и Киевом.
  • По его словам, США готовы содействовать переговорам между Москвой и Киевом для достижения устойчивого урегулирования.
ООН, 27 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты по-прежнему готовы играть конструктивную роль в переговорах между Москвой и Киевом, заявил заместитель постоянного представителя Вашингтона при ООН Дэн Негреа.
"Соединенные Штаты по-прежнему готовы играть конструктивную роль для достижения (устойчивого урегулирования - ред.) и содействовать переговорам между Москвой и Киевом", - заявил Негреа в ходе заседания Совбеза по Украине.
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