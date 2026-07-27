США готовы играть роль в переговорах России и Украины, заявил Негреа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель постоянного представителя Вашингтона при ООН Дэн Негреа заявил о готовности США играть конструктивную роль в переговорах между Москвой и Киевом.
- По его словам, США готовы содействовать переговорам между Москвой и Киевом для достижения устойчивого урегулирования.
ООН, 27 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты по-прежнему готовы играть конструктивную роль в переговорах между Москвой и Киевом, заявил заместитель постоянного представителя Вашингтона при ООН Дэн Негреа.