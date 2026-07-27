В Японии за месяц резко увеличился уровень неодобрения правительства

Газета связывает ухудшение показателей с недовольством затянувшимся ростом цен, а также недостаточными, по мнению респондентов, объяснениями премьер-министра по важным законопроектам и направлениям политики, включая реформу закона об императорском доме.

В частности, действия правительства по борьбе с ростом цен не одобрили 71% опрошенных. О недостаточности объяснений со стороны Такаити по важным законодательным и политическим вопросам заявили 62% участников опроса.