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В Японии за месяц резко увеличился уровень неодобрения правительства - РИА Новости, 27.07.2026
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06:16 27.07.2026 (обновлено: 06:58 27.07.2026)
В Японии за месяц резко увеличился уровень неодобрения правительства

Опрос "Иомиури": уровень неодобрения правительства Японии вырос за месяц на 13%

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уровень неодобрения правительства Японии за месяц вырос на 13 процентных пунктов — с 21 % до 34 %.
  • Рейтинг поддержки кабинета премьер-министра Санаэ Такаити снизился с 69 % до 57 % — минимального уровня с момента формирования правительства.
  • Газета «Иомиури» связывает ухудшение показателей с недовольством затянувшимся ростом цен и недостаточными объяснениями премьер-министра по важным законопроектам и направлениям политики.
ТОКИО, 27 июл — РИА Новости. Уровень неодобрения правительства Японии за месяц вырос сразу на 13 процентных пунктов — с 21% до 34%, свидетельствуют результаты опроса газеты "Иомиури".
Рейтинг поддержки кабинета премьер-министра Санаэ Такаити при этом снизился с 69% до 57% — минимального уровня с момента формирования правительства в октябре прошлого года. Впервые показатель опустился до отметки ниже 60%.
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Газета связывает ухудшение показателей с недовольством затянувшимся ростом цен, а также недостаточными, по мнению респондентов, объяснениями премьер-министра по важным законопроектам и направлениям политики, включая реформу закона об императорском доме.
В частности, действия правительства по борьбе с ростом цен не одобрили 71% опрошенных. О недостаточности объяснений со стороны Такаити по важным законодательным и политическим вопросам заявили 62% участников опроса.
Опрос проводился 24–26 июля. Число респондентов не уточняется.
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