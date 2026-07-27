Валеолог объяснила, почему нельзя обрабатывать укус собаки йодом и зеленкой

Краткий пересказ от РИА ИИ Врач-валеолог Надежда Чернышова не рекомендует обрабатывать рану после укуса собаки йодом или зеленкой, так как это может вызвать химический ожог и помешать оценке повреждений.

При сильном кровотечении после укуса необходимо наложить жгут выше места повреждения и как можно быстрее вызвать скорую, а после остановки кровотечения — наложить чистую повязку.

Вопрос о вакцинации от бешенства решают врачи, пострадавшим стоит отследить судьбу напавшего животного и выяснить, привито ли оно.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Рану после укуса собаки не стоит обрабатывать йодом или зеленкой, так как они могут вызвать химический ожог тканей и помешать врачам оценить повреждения, рассказала врач-валеолог, терапевт Надежда Чернышова.

"Ни йодом, ни зеленкой рану не поливать и ничем не промывать. Йод и зеленка меняют цвет тканей, и врачам будет трудно оценить глубину и характер повреждений. К тому же есть риск химического ожога", - сказала Чернышова NEWS.ru

По словам врача, при сильном кровотечении необходимо наложить жгут выше места повреждения и как можно быстрее вызвать скорую. После остановки кровотечения следует наложить чистую повязку, порекомендовала специалист. Если повреждены кости или есть открытые переломы, конечность следует зафиксировать, например, прибинтовать ногу к ноге, а руку к туловищу, но только после остановки кровотечения, уточнила Чернышова.