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Валеолог объяснила, почему нельзя обрабатывать укус собаки йодом и зеленкой - РИА Новости, 27.07.2026
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16:50 27.07.2026
Валеолог объяснила, почему нельзя обрабатывать укус собаки йодом и зеленкой

Врач Чернышова: йод или зеленка могут вызвать химический ожог тканей

© РИА Новости / Илья ПиталевСобака
Собака - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Собака. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-валеолог Надежда Чернышова не рекомендует обрабатывать рану после укуса собаки йодом или зеленкой, так как это может вызвать химический ожог и помешать оценке повреждений.
  • При сильном кровотечении после укуса необходимо наложить жгут выше места повреждения и как можно быстрее вызвать скорую, а после остановки кровотечения — наложить чистую повязку.
  • Вопрос о вакцинации от бешенства решают врачи, пострадавшим стоит отследить судьбу напавшего животного и выяснить, привито ли оно.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Рану после укуса собаки не стоит обрабатывать йодом или зеленкой, так как они могут вызвать химический ожог тканей и помешать врачам оценить повреждения, рассказала врач-валеолог, терапевт Надежда Чернышова.
"Ни йодом, ни зеленкой рану не поливать и ничем не промывать. Йод и зеленка меняют цвет тканей, и врачам будет трудно оценить глубину и характер повреждений. К тому же есть риск химического ожога", - сказала Чернышова NEWS.ru.
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По словам врача, при сильном кровотечении необходимо наложить жгут выше места повреждения и как можно быстрее вызвать скорую. После остановки кровотечения следует наложить чистую повязку, порекомендовала специалист. Если повреждены кости или есть открытые переломы, конечность следует зафиксировать, например, прибинтовать ногу к ноге, а руку к туловищу, но только после остановки кровотечения, уточнила Чернышова.
Специалист отметила, что вопрос о вакцинации от бешенства решают врачи, а пострадавшим по возможности стоит отследить судьбу напавшего животного и выяснить, привито ли оно. В зависимости от ситуации иногда ограничиваются минимумом прививок, заключила Чернышова.
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