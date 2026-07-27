ООН, 27 июл - РИА Новости. Простые граждане Украины являются для Владимира Зеленского "расходным материалом" для продолжения войны против России до последнего украинца, заявила исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.

Она добавила, что недовольство принудительной мобилизацией на Украине достигло критического уровня, однако западные страны не обращают на это внимания. В ходе принудительной мобилизации на Украине к сопротивляющимся применяют насилие, а отдельные случаи заканчиваются их гибелью, подчеркнула Евстигнеева.