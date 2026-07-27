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Евстигнеева заявила, что Зеленский считает украинцев "расходным материалом" - РИА Новости, 27.07.2026
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18:23 27.07.2026 (обновлено: 23:46 27.07.2026)
Евстигнеева заявила, что Зеленский считает украинцев "расходным материалом"

Евстигнеева: простые украинцы являются "расходным материалом" для Зеленского

© REUTERS / Eduardo MunozИсполняющая обязанности постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева выступает на заседании Совета Безопасности ООН
Исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева выступает на заседании Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© REUTERS / Eduardo Munoz
Исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева выступает на заседании Совета Безопасности ООН. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анна Евстигнеева заявила, что простые граждане Украины являются "расходным материалом" для продолжения войны против России по мнению Владимира Зеленского.
  • Она подчеркнула, что недовольство принудительной мобилизацией на Украине достигло критического уровня, а к сопротивляющимся применяют насилие.
ООН, 27 июл - РИА Новости. Простые граждане Украины являются для Владимира Зеленского "расходным материалом" для продолжения войны против России до последнего украинца, заявила исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.
"Под все эти военные планы Зеленский предоставит инфрастуктуру, а главное - свое население. Простые граждане Украины - расходный материал для продолжения войны против России до последнего украинца", - сказала Евстигнеева.
Она добавила, что недовольство принудительной мобилизацией на Украине достигло критического уровня, однако западные страны не обращают на это внимания. В ходе принудительной мобилизации на Украине к сопротивляющимся применяют насилие, а отдельные случаи заканчиваются их гибелью, подчеркнула Евстигнеева.
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