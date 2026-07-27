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Избитая украинка попросила соотечественников меньше говорить на своем языке - РИА Новости, 27.07.2026
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20:48 27.07.2026

Избитая украинка попросила соотечественников меньше говорить на своем языке

© СоцсетиКонфликт между поляками и украинской парой во Вроцлаве
Конфликт между поляками и украинской парой во Вроцлаве - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Соцсети
Конфликт между поляками и украинской парой во Вроцлаве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Польше трое жителей Вроцлава жестоко избили украинца и его девушку, услышав украинский акцент.
  • Пострадавшая девушка Анастасия призвала украинцев меньше говорить на своем языке в общественных местах за границей.
  • Издание Gazeta Wyborcza сообщило об увеличении на треть числа преступлений в отношении украинцев в Польше за полгода.
ВАРШАВА, 27 июл - РИА Новости. Избитая в Польше гражданка Украины попросила соотечественников меньше говорить "на своем языке" за границей.
Ранее сообщалось, что трое жителей Польши во Вроцлаве жестоко избили украинца и его девушку, потому что услышали в магазине украинский акцент. У обоих пострадавших подозревают сотрясение мозга, девушке врачи наложили ей швы на шею.
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Пострадавшая девушка по имени Анастасия в своем обращении к соотечественникам попросила их как можно меньше говорить "на своем языке" в общественных местах за границей.
"Я бы хотела попросить всех украинцев, всех, кто находится за границей, чтобы как можно меньше разговаривали на своем языке в общественных местах, и чтобы берегли себя и прежде всего свое здоровье и безопасность, ибо даже обычный поход в магазин может окончиться в госпитале", - сказала она в видеообращении в эфире телеканала TVN.
При этом она произнесла эти слова на польском и не уточнила, какой именно "свой язык" имеет в виду.
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Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень. Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
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