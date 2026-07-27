"Такие недоумки". Решение ЕС по Украине вызвало переполох на Западе

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"Суть кредита ведь заключается в том, что его необходимо погасить в течение установленного срока — как правило, 20 лет. Кто-нибудь верит, что Украина вернет эти деньги? Украина — самая коррумпированная страна в мире, поэтому я не верю, что эти деньги действительно пойдут на восстановление жизненно важной инфраструктуры или принесут пользу украинцам", — заключили читатели.