Краткий пересказ от РИА ИИ
- Читатели Exxpress раскритиковали австрийские власти за попустительство в отношении финансирования Украины.
- Комментаторы выразили недовольство по поводу возможных злоупотреблений и коррупции при использовании финансовой помощи Украине.
- Читатели усомнились в способности Украины вернуть предоставленные средства и в эффективности их использования.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Читатели Exxpress раскритиковали австрийские власти за то, что те закрывают глаза на финансирование коррумпированной Украины.
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"Политики предали и обманули нас, а 70% людей, судя по всему, это не волнует, либо они просто не в состоянии это осознать", — написал один из комментаторов.
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"Зачем снова и снова формировать "пакет помощи" для Украины на миллиарды, если сотни миллионов евро из предыдущих выплат пропали непонятно куда? Разве получатели не должны сначала выяснить, куда делись ранее выделенные средства, прежде чем просить у зарубежных стран новые деньги?" — отметил другой.
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"И вот такие недоумки правят нашей страной", — поделился мнением третий.
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"Суть кредита ведь заключается в том, что его необходимо погасить в течение установленного срока — как правило, 20 лет. Кто-нибудь верит, что Украина вернет эти деньги? Украина — самая коррумпированная страна в мире, поэтому я не верю, что эти деньги действительно пойдут на восстановление жизненно важной инфраструктуры или принесут пользу украинцам", — заключили читатели.
Глава Евросовета Антониу Кошта 23 апреля заявил, что страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты "репараций" со стороны Москвы. В МИД не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности.
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