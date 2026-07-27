"В течение пары дней". На Украине забили тревогу из-за ЧП в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос предупредил о возможном блэкауте и канализационном коллапсе в Киеве предстоящей зимой.
- Кривонос посоветовал киевлянам временно переехать в села и небольшие города, где инфраструктура лучше подготовлена к блэкаутам.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Киев предстоящей зимой могут ожидать блэкаут и канализационный коллапс, заявил генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос, его слова передает украинское издание "Телеграф".
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"Если не будет света, то не будет воды. А если не будет воды, то все замерзнут. И мы захлебнемся в течение четырех-пяти дней", — сказал он.
Военный посоветовал киевлянам временно перебираться в села и небольшие города, где, по его мнению, инфраструктура лучше подготовлена к блэкаутам.
Ранее украинские СМИ сообщали, что общие убытки водной инфраструктуры на Украине достигают 7,8 миллиарда долларов, а для полного восстановления потребуется около 17,5 миллиарда долларов в течение десяти лет. При этом большинство критического оборудования на Украине не производится.
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