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"В течение пары дней". На Украине забили тревогу из-за ЧП в Киеве - РИА Новости, 27.07.2026
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18:07 27.07.2026 (обновлено: 22:38 27.07.2026)
"В течение пары дней". На Украине забили тревогу из-за ЧП в Киеве

Зимой Киев может ждать блэкаут и канализационный коллапс

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабота ПВО в Киеве, Украина
Работа ПВО в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Работа ПВО в Киеве, Украина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос предупредил о возможном блэкауте и канализационном коллапсе в Киеве предстоящей зимой.
  • Кривонос посоветовал киевлянам временно переехать в села и небольшие города, где инфраструктура лучше подготовлена к блэкаутам.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Киев предстоящей зимой могут ожидать блэкаут и канализационный коллапс, заявил генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос, его слова передает украинское издание "Телеграф".
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"Если не будет света, то не будет воды. А если не будет воды, то все замерзнут. И мы захлебнемся в течение четырех-пяти дней", — сказал он.

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