Гатилов назвал позицию ООН по Украине политически ангажированной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил о недопустимости политически ангажированной позиции правозащитников ООН по кризису на Украине.
- Дипломат осудил отсутствие реакции со стороны Управления Верховного комиссара ООН по правам человека на недавние удары Киева в Кирове и Запорожской области.
- В результате атак в Кирове погибли пять человек, 26 пострадали, а в Запорожской области погибли 12 человек, еще 19 пострадали.
ЖЕНЕВА, 27 июл – РИА Новости. Политически ангажированная позиция правозащитников ООН по кризису на Украине недопустима, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
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"Мы неоднократно указывали вам на недопустимость подобной политически ангажированной позиции в отношении украинского кризиса со стороны высокопоставленного чиновника ООН, занимающегося правозащитной проблематикой", - указал он.
Губернатор Кировской области в пятницу утром сообщил о ракетной атаке на предприятие в Кирове, в результате которой пять человек погибли, 26 пострадали. В результате ночной атаки ВСУ на туристические базы в Запорожской области погибли 12 человек, еще 19 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по факту террористической атаки.