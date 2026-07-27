Гатилов назвал позицию ООН по Украине политически ангажированной

"Мы неоднократно указывали вам на недопустимость подобной политически ангажированной позиции в отношении украинского кризиса со стороны высокопоставленного чиновника ООН, занимающегося правозащитной проблематикой", - указал он.

Губернатор Кировской области в пятницу утром сообщил о ракетной атаке на предприятие в Кирове, в результате которой пять человек погибли, 26 пострадали. В результате ночной атаки ВСУ на туристические базы в Запорожской области погибли 12 человек, еще 19 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по факту террористической атаки.