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Гатилов назвал позицию ООН по Украине политически ангажированной - РИА Новости, 27.07.2026
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17:03 27.07.2026
Гатилов назвал позицию ООН по Украине политически ангажированной

Гатилов назвал политически ангажированную позицию УВКПЧ по Украине недопустимой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Геннадий Гатилов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил о недопустимости политически ангажированной позиции правозащитников ООН по кризису на Украине.
  • Дипломат осудил отсутствие реакции со стороны Управления Верховного комиссара ООН по правам человека на недавние удары Киева в Кирове и Запорожской области.
  • В результате атак в Кирове погибли пять человек, 26 пострадали, а в Запорожской области погибли 12 человек, еще 19 пострадали.
ЖЕНЕВА, 27 июл – РИА Новости. Политически ангажированная позиция правозащитников ООН по кризису на Украине недопустима, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
Дипломат осудил отсутствие реакции со стороны Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) недавних ударов Киева в Кирове и Запорожской области.
«
"Мы неоднократно указывали вам на недопустимость подобной политически ангажированной позиции в отношении украинского кризиса со стороны высокопоставленного чиновника ООН, занимающегося правозащитной проблематикой", - указал он.
Губернатор Кировской области в пятницу утром сообщил о ракетной атаке на предприятие в Кирове, в результате которой пять человек погибли, 26 пострадали. В результате ночной атаки ВСУ на туристические базы в Запорожской области погибли 12 человек, еще 19 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по факту террористической атаки.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКировЗапорожская областьГеннадий ГатиловООНВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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