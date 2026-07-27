Рейтинг@Mail.ru
"Последует возмездие". В Польше выступили со срочным заявлением об Украине - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:35 27.07.2026 (обновлено: 21:59 27.07.2026)
"Последует возмездие". В Польше выступили со срочным заявлением об Украине

Myśl Polska: ВС России парализовали работу украинских портов на Черном море

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Филип Климашевский
Перейти в медиабанк
Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская армия парализовала работу украинских портов на Черном море, в результате чего иностранные суда приостановили заход в порты Одессы, Черноморска и Южного.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российская армия парализовала работу украинских портов на Черном море, пишет Myśl Polska.
«

"Планируя массовую атаку дронами по российским портам, судам и препятствуя свободному судоходству в направлении российских портов в Черном и Азовском морях, украинская сторона должна была считаться с тем, что последует возмездие. И оно последовало. <…> Иностранные суда приостановили заход в порты Одесса, Черноморск и Южный. В настоящее время их там нет", — говорится в публикации.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
"Нанес удар". Депутат Рады раскрыл, какой сигнал Зеленский послал Трампу
Вчера, 15:42
Российские войска в течение прошлой недели наносили массированные удары по украинским портам, а также военным целям в других частях страны.
Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий констатировал, что в порты страны перестали заходить суда. Он подчеркнул, что это решение владельцев транспорта, а не распоряжение киевского режима.
Как заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, Украина использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. Так, за три года через одесские порты прошло около восьми тысяч судов с военными грузами, что объясняет нанесение ударов по этим целям.
В ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
"Такие недоумки". Решение ЕС по Украине вызвало переполох на Западе
Вчера, 21:06
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияПольшаРодион МирошникДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала