"Последует возмездие". В Польше выступили со срочным заявлением об Украине

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"Планируя массовую атаку дронами по российским портам, судам и препятствуя свободному судоходству в направлении российских портов в Черном и Азовском морях, украинская сторона должна была считаться с тем, что последует возмездие. И оно последовало. <…> Иностранные суда приостановили заход в порты Одесса, Черноморск и Южный. В настоящее время их там нет", — говорится в публикации.