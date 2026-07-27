Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская армия парализовала работу украинских портов на Черном море, в результате чего иностранные суда приостановили заход в порты Одессы, Черноморска и Южного.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российская армия парализовала работу украинских портов на Черном море, пишет Myśl Polska.
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"Планируя массовую атаку дронами по российским портам, судам и препятствуя свободному судоходству в направлении российских портов в Черном и Азовском морях, украинская сторона должна была считаться с тем, что последует возмездие. И оно последовало. <…> Иностранные суда приостановили заход в порты Одесса, Черноморск и Южный. В настоящее время их там нет", — говорится в публикации.
Российские войска в течение прошлой недели наносили массированные удары по украинским портам, а также военным целям в других частях страны.
Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий констатировал, что в порты страны перестали заходить суда. Он подчеркнул, что это решение владельцев транспорта, а не распоряжение киевского режима.
Как заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, Украина использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. Так, за три года через одесские порты прошло около восьми тысяч судов с военными грузами, что объясняет нанесение ударов по этим целям.
В ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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