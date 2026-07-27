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Песков прокомментировал удары Киева по судам на Каспии - РИА Новости, 27.07.2026
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14:48 27.07.2026 (обновлено: 15:02 27.07.2026)
Песков прокомментировал удары Киева по судам на Каспии

Песков: Украина расширяет географию боевых действий, атакуя суда на Каспии

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина совершила военное нападение на иранское торговое судно в Каспийском море 25 июля.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил тенденцию к расширению географии боевых действий со стороны Украины.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украина атакой на иранское торговое судно в Каспийском море расширяет географию боевых действий, этого нельзя не видеть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.
"Конечно, этого нельзя не видеть, так оно и есть", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле тенденцию к тому, что Украина ударами по судам в Каспийском море расширяет географию боевых действий.
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