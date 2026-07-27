Песков прокомментировал удары Киева по судам на Каспии

Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.

"Конечно, этого нельзя не видеть, так оно и есть", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле тенденцию к тому, что Украина ударами по судам в Каспийском море расширяет географию боевых действий.