Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украина совершила военное нападение на иранское торговое судно в Каспийском море 25 июля.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил тенденцию к расширению географии боевых действий со стороны Украины.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украина атакой на иранское торговое судно в Каспийском море расширяет географию боевых действий, этого нельзя не видеть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.
"Конечно, этого нельзя не видеть, так оно и есть", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле тенденцию к тому, что Украина ударами по судам в Каспийском море расширяет географию боевых действий.