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Суд отправил под стражу организатора выставки БПЛА ВСУ, попавшей под удар - РИА Новости, 27.07.2026
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14:35 27.07.2026 (обновлено: 14:49 27.07.2026)
Суд отправил под стражу организатора выставки БПЛА ВСУ, попавшей под удар

На Украине отправили под стражу организатора попавшей под удар выставки БПЛА

© Фото : прокуратура УкраиныОрганизатор выставки БПЛА в Киеве, заключенный под стражу
Организатор выставки БПЛА в Киеве, заключенный под стражу - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : прокуратура Украины
Организатор выставки БПЛА в Киеве, заключенный под стражу
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд на Украине отправил под стражу на два месяца организатора выставки БПЛА Василия Гончарука.
  • Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о задержании Гончарука.
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Суд на Украине отправил под стражу на два месяца организатора выставки БПЛА, попавшей под удар в Киеве, Василия Гончарука, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко 25 июля сообщил, что Гончарук был задержан.
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"Суд избрал меру пресечения организатору выставки в Киевской области Василию Гончаруку в виде содержания под стражей в течение 60 суток без альтернативы залога. Его взяли под стражу сразу в судебном зале", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
В пятницу Минобороны России сообщило о нанесении удара по объекту под Киевом, где проводилась демонстрация беспилотников, в том числе иностранных, используемых для ударов по гражданским объектам в России. Украинский совет оружейников подтвердил, что в Киевской области под удар попало мероприятие с участием представителей оборонной промышленности. По данным украинских СМИ, речь шла о выставке ассоциации производителей беспилотных систем "Армада". На выставке планировалось представить БПЛА, устройства обнаружения, радиолокации и радиоэлектронной борьбы.
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