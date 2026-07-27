Суд отправил под стражу организатора выставки БПЛА ВСУ, попавшей под удар

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Суд на Украине отправил под стражу на два месяца организатора выставки БПЛА, попавшей под удар в Киеве, Василия Гончарука, сообщает украинский телеканал "Общественное".

"Суд избрал меру пресечения организатору выставки в Киевской области Василию Гончаруку в виде содержания под стражей в течение 60 суток без альтернативы залога. Его взяли под стражу сразу в судебном зале", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".

В пятницу Минобороны России сообщило о нанесении удара по объекту под Киевом, где проводилась демонстрация беспилотников, в том числе иностранных, используемых для ударов по гражданским объектам в России. Украинский совет оружейников подтвердил, что в Киевской области под удар попало мероприятие с участием представителей оборонной промышленности. По данным украинских СМИ, речь шла о выставке ассоциации производителей беспилотных систем "Армада". На выставке планировалось представить БПЛА, устройства обнаружения, радиолокации и радиоэлектронной борьбы.