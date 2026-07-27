Глава Минобороны Польши закатил скандал из-за слов президента об Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил президента Польши Кароля Навроцкого во лжи о ракетах Patriot для Украины.
- Кароль Навроцкий заверял, что не знал о поставках ракет Patriot Украине, в то время как министр обороны утверждает, что обсуждал этот вопрос с главой государства.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил президента Кароля Навроцкого во лжи о ракетах Patriot для Украины.
"Я не ожидаю, что президент возьмет на себя ответственность за то, относительно чего он не принимает решения. Но я ожидаю мужества от окружения господина президента. Если они о чем-то знают, то пусть не говорят, что не знают", — сказал он в интервью Wirtualna Polska.
"Я не ожидаю, что президент возьмет на себя ответственность за то, относительно чего он не принимает решения. Но я ожидаю мужества от окружения господина президента. Если они о чем-то знают, то пусть не говорят, что не знают", — сказал он в интервью Wirtualna Polska.
Кароль Навроцкий заверял, что не знал о поставках ракет Patriot Украине. В свою очередь, польский министр обороны утверждает, что лично обсуждал этот вопрос с главой государства.
В июле заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик заявил, что Польша была несамостоятельна, передавая Киевуракеты для ЗРК Patriot. По его словам, эти решения были подготовленныпрежде всего генеральным секретарем НАТО и командованием американских сил в Европе.
В июле заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик заявил, что Польша была несамостоятельна, передавая Киевуракеты для ЗРК Patriot. По его словам, эти решения были подготовленныпрежде всего генеральным секретарем НАТО и командованием американских сил в Европе.