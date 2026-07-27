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Глава Минобороны Польши закатил скандал из-за слов президента об Украине - РИА Новости, 27.07.2026
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Глава Минобороны Польши закатил скандал из-за слов президента об Украине

Глава МО Польши Косиняк-Камыш обвинил Навроцкого во лжи о Patriot для Украины

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладислав Косиняк-Камыш
Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владислав Косиняк-Камыш. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил президента Польши Кароля Навроцкого во лжи о ракетах Patriot для Украины.
  • Кароль Навроцкий заверял, что не знал о поставках ракет Patriot Украине, в то время как министр обороны утверждает, что обсуждал этот вопрос с главой государства.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил президента Кароля Навроцкого во лжи о ракетах Patriot для Украины.

"Я не ожидаю, что президент возьмет на себя ответственность за то, относительно чего он не принимает решения. Но я ожидаю мужества от окружения господина президента. Если они о чем-то знают, то пусть не говорят, что не знают", — сказал он в интервью Wirtualna Polska.
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Кароль Навроцкий заверял, что не знал о поставках ракет Patriot Украине. В свою очередь, польский министр обороны утверждает, что лично обсуждал этот вопрос с главой государства.

В июле заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик заявил, что Польша была несамостоятельна, передавая Киевуракеты для ЗРК Patriot. По его словам, эти решения были подготовленныпрежде всего генеральным секретарем НАТО и командованием американских сил в Европе.
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