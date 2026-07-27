"Это провал". На Западе заявили о сокрушительном поражении на СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Британский дипломат в отставке Аластер Крук заявил, что Запад не сможет победить Россию военными средствами.

По мнению Крука, участие НАТО в украинском конфликте может привести к распаду альянса.

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россию невозможно победить военным путем, а с поражением Украины на СВО может распасться НАТО, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире Россию невозможно победить военным путем, а с поражением Украины на СВО может распасться НАТО, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала

"Запад не победит Россию. Эта задача просто недостижима военными средствами. И все же мы продолжаем пытаться — и военным путем, и экономически. Но это обречено на провал", — отметил он.

По мнению Крука, участие Североатлантического альянса в украинском конфликте может оказаться фатальной ошибкой для этого блока.

"Как будет выглядеть этот провал? <…> Как это отразиться на НАТО? В каком состоянии альянс выйдет из этого конфликта? Ну, я думаю, из этого конфликта он не выйдет. Мне кажется, он уже раскалывается и будет раскалываться дальше", — заключил эксперт.

По данным Минобороны, российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Шевченко в ДНР. Как подчеркнули в ведомстве оно имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения и освобождения территории республики.