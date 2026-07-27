Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британский дипломат в отставке Аластер Крук заявил, что Запад не сможет победить Россию военными средствами.
- По мнению Крука, участие НАТО в украинском конфликте может привести к распаду альянса.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россию невозможно победить военным путем, а с поражением Украины на СВО может распасться НАТО, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.
"Запад не победит Россию. Эта задача просто недостижима военными средствами. И все же мы продолжаем пытаться — и военным путем, и экономически. Но это обречено на провал", — отметил он.
По мнению Крука, участие Североатлантического альянса в украинском конфликте может оказаться фатальной ошибкой для этого блока.
"Как будет выглядеть этот провал? <…> Как это отразиться на НАТО? В каком состоянии альянс выйдет из этого конфликта? Ну, я думаю, из этого конфликта он не выйдет. Мне кажется, он уже раскалывается и будет раскалываться дальше", — заключил эксперт.
По данным Минобороны, российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Шевченко в ДНР. Как подчеркнули в ведомстве оно имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения и освобождения территории республики.
ВСУ потеряли 1345 военнослужащих, а также 92 единицы военной автомобильной техники.
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