В Днепропетровске прогремела серия взрывов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Днепропетровске прозвучала серия взрывов.
- Воздушная тревога в Днепропетровском районе действовала с 04:31 по 05:20 мск.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в Днепропетровске, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Днепре (украинское название Днепропетровска – ред.) прозвучали взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного", который также сообщил о повторных взрывах в городе.
Воздушная тревога в Днепропетровском районе действовала с 04.31 по 05.20 мск.
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