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В Финляндии неожиданно высказались о России после случившегося в Одессе - РИА Новости, 27.07.2026
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05:03 27.07.2026 (обновлено: 05:05 27.07.2026)
В Финляндии неожиданно высказались о России после случившегося в Одессе

Профессор Малинен: усилившиеся удары по портам Украины приблизят завершение СВО

© Фото : ГСЧС УкраиныТушение пожара в Одессе
Тушение пожара в Одессе - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Тушение пожара в Одессе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен предположил, что усилившиеся удары ВС России по украинским портам и другим целям могут приблизить завершение конфликта.
  • Туомас Малинен считает, что Украина стала жертвой агрессивной политики ее союзников.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен высказал в соцсети Х предположение, что усилившиеся удары ВС России по украинским портам и другим целям на территории страны приблизят завершение конфликта.
"Итак, Путин <…> решил закрыть порт Одессы. Хорошо. Теперь единственное, что остается сделать России, это закрыть западный коридор. После этого Украина капитулирует, и ужасно коррумпированное украинское руководство уйдет. И тогда наступит мир", — написал он.
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По мнению профессора, Украина стала жертвой агрессивной политики ее же союзников.
"Мне искренне жаль всех украинцев, что они стали игровой площадкой для больной западной элиты и их безумных целей в отношении России", — почеркнул Малинен.
Российские войска в течение прошлой недели наносили массированные удары по украинским портам, а также целям в других частях страны.
Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий констатировал, что в порты страны перестали заходить суда. Он подчеркнул, что это решение владельцев транспорта, а не распоряжение киевского режима.
Как заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, Украина использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. Так, за три года через одесские порты прошли около восьми тысяч судов с военными грузами, что объясняет нанесение ударов по этим целям.
В Минобороны не раз подчеркивали, что армия бьет по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом бойцы применяют БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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