"Последняя возможность". В Британии забили тревогу из-за событий в Донбассе

"Думаю, людям, которым действительно небезразлична Украина, сейчас крайне важно разговаривать с русскими. По-моему, нынешнее лето — последняя возможность для этого. И уже сейчас это будет сделать гораздо труднее, чем прежде. <…> Но если мы этого не сделаем, возникнет <…> реальная угроза будущему Украины, ее выживанию как нации", — подчеркнул аналитик.