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"Последняя возможность". В Британии забили тревогу из-за событий в Донбассе - РИА Новости, 27.07.2026
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03:47 27.07.2026 (обновлено: 03:51 27.07.2026)
"Последняя возможность". В Британии забили тревогу из-за событий в Донбассе

Аналитик Меркурис: ВС России близки к освобождению всей территории Донбасса

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что российские войска близки к освобождению всей территории Донбасса.
  • По мнению аналитика, Украина рискует прекратить существование как государство.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские войска приближаются к освобождению всей территории Донбасса, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Думаю, главные события сейчас происходят в Донбассе. Мне кажется, сегодня русские уже очень, очень близки к тому, чтобы прорвать линии обороны и взять весь Донбасс под свой контроль", — отметил он.
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Вместе с тем Меркурис предупредил, что Украина рискует прекратить существование как государство.
"Думаю, людям, которым действительно небезразлична Украина, сейчас крайне важно разговаривать с русскими. По-моему, нынешнее лето — последняя возможность для этого. И уже сейчас это будет сделать гораздо труднее, чем прежде. <…> Но если мы этого не сделаем, возникнет <…> реальная угроза будущему Украины, ее выживанию как нации", — подчеркнул аналитик.
По данным Минобороны, российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Шевченко в ДНР. Как подчеркнули в ведомстве оно имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения и освобождения территории республики.
ВСУ потеряли 1345 военнослужащих, а также 92 единицы военной автомобильной техники.
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