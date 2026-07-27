Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что российские войска близки к освобождению всей территории Донбасса.
- По мнению аналитика, Украина рискует прекратить существование как государство.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские войска приближаются к освобождению всей территории Донбасса, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Думаю, главные события сейчас происходят в Донбассе. Мне кажется, сегодня русские уже очень, очень близки к тому, чтобы прорвать линии обороны и взять весь Донбасс под свой контроль", — отметил он.
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Вместе с тем Меркурис предупредил, что Украина рискует прекратить существование как государство.
"Думаю, людям, которым действительно небезразлична Украина, сейчас крайне важно разговаривать с русскими. По-моему, нынешнее лето — последняя возможность для этого. И уже сейчас это будет сделать гораздо труднее, чем прежде. <…> Но если мы этого не сделаем, возникнет <…> реальная угроза будущему Украины, ее выживанию как нации", — подчеркнул аналитик.
По данным Минобороны, российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Шевченко в ДНР. Как подчеркнули в ведомстве оно имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения и освобождения территории республики.
ВСУ потеряли 1345 военнослужащих, а также 92 единицы военной автомобильной техники.