"Крайне мрачно". В США приготовились к резкому ухудшению ситуации для Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что из-за повышения цен на углеводороды Запад ослабит поддержку Украины.

Профессор считает, что будущее Украины выглядит крайне мрачным из-за событий в Иране и динамики российско-украинского конфликта.

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Из-за повышения цен на углеводороды, вызванного событиями в Иране, Запад ослабит поддержку Украины, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире Из-за повышения цен на углеводороды, вызванного событиями в Иране, Запад ослабит поддержку Украины, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала

"Нет никаких сомнений, что происходящее в Иране окажет крайне негативное влияние на цены на нефть и газ в Европе , что создаст большие проблемы для европейских экономик. В связи с этим Европе, как мне представляется, придется изменить политику и ослабить поддержку Украины. То есть со временем Украина будет получать от Европы меньше помощи. Уже сейчас можно увидеть признаки того, что это происходит. И, кстати, в плане материальной поддержки это уже произошло с США", — отметил он.

По мнению Миршаймера, киевский режим ожидает крах уже в обозримом будущем.

"Я думаю, события в Иране и динамика российско-украинского конфликта создают ситуацию, в которой будущее Украины выглядит крайне мрачным", — подчеркнул профессор.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на энергетическую консалтинговую компанию Baringa Partners, если Ормузский пролив останется закрытым до конца сентября, то из-за резкого роста цен на газ и электроэнергию экономика Великобритании и Европы перейдет к концу года в фазу спада.