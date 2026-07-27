Рейтинг@Mail.ru
"Крайне мрачно". В США приготовились к резкому ухудшению ситуации для Киева - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:38 27.07.2026 (обновлено: 02:39 27.07.2026)
"Крайне мрачно". В США приготовились к резкому ухудшению ситуации для Киева

Профессор Миршаймер: будущее Украины выглядит крайне мрачным

© REUTERS / Thomas PeterДым над Киевом, Украина
Дым над Киевом, Украина - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© REUTERS / Thomas Peter
Дым над Киевом, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что из-за повышения цен на углеводороды Запад ослабит поддержку Украины.
  • Профессор считает, что будущее Украины выглядит крайне мрачным из-за событий в Иране и динамики российско-украинского конфликта.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Из-за повышения цен на углеводороды, вызванного событиями в Иране, Запад ослабит поддержку Украины, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
"Нет никаких сомнений, что происходящее в Иране окажет крайне негативное влияние на цены на нефть и газ в Европе, что создаст большие проблемы для европейских экономик. В связи с этим Европе, как мне представляется, придется изменить политику и ослабить поддержку Украины. То есть со временем Украина будет получать от Европы меньше помощи. Уже сейчас можно увидеть признаки того, что это происходит. И, кстати, в плане материальной поддержки это уже произошло с США", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
У Киева стремительно кончается время: Европа отворачивается от Украины
21 июля, 08:00
По мнению Миршаймера, киевский режим ожидает крах уже в обозримом будущем.
"Я думаю, события в Иране и динамика российско-украинского конфликта создают ситуацию, в которой будущее Украины выглядит крайне мрачным", — подчеркнул профессор.
Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на энергетическую консалтинговую компанию Baringa Partners, если Ормузский пролив останется закрытым до конца сентября, то из-за резкого роста цен на газ и электроэнергию экономика Великобритании и Европы перейдет к концу года в фазу спада.
После эскалации вокруг Ирана в конце февраля произошел резкий скачек цен на энергию. Так, европейские цены на газ сейчас составляют без малого 750 долларов за тысячу кубометров, что почти вдвое выше, чем до конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
"Хватит на всех": Европе наглядно показали, что с ней будет
17 июля, 08:00
 
В миреИранУкраинаЕвропаДжон МиршаймерЧикагский университетРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала