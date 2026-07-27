"Крайне мрачно". В США приготовились к резкому ухудшению ситуации для Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что из-за повышения цен на углеводороды Запад ослабит поддержку Украины.
- Профессор считает, что будущее Украины выглядит крайне мрачным из-за событий в Иране и динамики российско-украинского конфликта.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Из-за повышения цен на углеводороды, вызванного событиями в Иране, Запад ослабит поддержку Украины, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
"Нет никаких сомнений, что происходящее в Иране окажет крайне негативное влияние на цены на нефть и газ в Европе, что создаст большие проблемы для европейских экономик. В связи с этим Европе, как мне представляется, придется изменить политику и ослабить поддержку Украины. То есть со временем Украина будет получать от Европы меньше помощи. Уже сейчас можно увидеть признаки того, что это происходит. И, кстати, в плане материальной поддержки это уже произошло с США", — отметил он.
По мнению Миршаймера, киевский режим ожидает крах уже в обозримом будущем.
"Я думаю, события в Иране и динамика российско-украинского конфликта создают ситуацию, в которой будущее Украины выглядит крайне мрачным", — подчеркнул профессор.
Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на энергетическую консалтинговую компанию Baringa Partners, если Ормузский пролив останется закрытым до конца сентября, то из-за резкого роста цен на газ и электроэнергию экономика Великобритании и Европы перейдет к концу года в фазу спада.
После эскалации вокруг Ирана в конце февраля произошел резкий скачек цен на энергию. Так, европейские цены на газ сейчас составляют без малого 750 долларов за тысячу кубометров, что почти вдвое выше, чем до конфликта.