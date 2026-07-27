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"Большой сюрприз". В США раскрыли, что случилось с наемниками на Украине - РИА Новости, 27.07.2026
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"Большой сюрприз". В США раскрыли, что случилось с наемниками на Украине

Аналитик Джонсон: наемники, воюющие за Украину, несут огромные потери

© Фото : Forward Observations GroupНаемники американской частной военной компании Forward Observation Group
Наемники американской частной военной компании Forward Observation Group - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : Forward Observations Group
Наемники американской частной военной компании Forward Observation Group. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что иностранные наемники, воюющие на украинской стороне, несут значительные потери.
  • По словам Джонсона, армия Украины — с наемниками или без — обречена на поражение.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Иностранные наемники, воюющие на украинской стороне, несут значительные потери, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Сегодня на Украине присутствует военизированное подразделение ЦРУ. Также есть и группа наемников. Но сейчас их силы не так велики, как раньше. <…> А самый большой сюрприз на фронте на самом деле преподносят наемники из Колумбии и Бразилии, где очень активно ведется вербовка. Эти парни несут огромные потери", — отметил он.
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По словам Джонсона, армия Украины — с наемниками или без — обречена на поражение.
"Для украинских военных нет реального пути продвижения вперед. <…> Знаете, нельзя просто схватить кого-то, бросить в бой и ожидать, что он будет хоть сколько-нибудь эффективен в бою. Но именно это делает Украина. <…> То, что мы сейчас наблюдаем, это просто медленная смерть украинской стороны", — добавил эксперт.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские бойцы продолжают уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКолумбияБразилияНаемникиЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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