Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что иностранные наемники, воюющие на украинской стороне, несут значительные потери.

По словам Джонсона, армия Украины — с наемниками или без — обречена на поражение.

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Иностранные наемники, воюющие на украинской стороне, несут значительные потери, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире Иностранные наемники, воюющие на украинской стороне, несут значительные потери, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала

"Сегодня на Украине присутствует военизированное подразделение ЦРУ. Также есть и группа наемников. Но сейчас их силы не так велики, как раньше. <…> А самый большой сюрприз на фронте на самом деле преподносят наемники из Колумбии и Бразилии, где очень активно ведется вербовка. Эти парни несут огромные потери", — отметил он.

По словам Джонсона, армия Украины — с наемниками или без — обречена на поражение.

"Для украинских военных нет реального пути продвижения вперед. <…> Знаете, нельзя просто схватить кого-то, бросить в бой и ожидать, что он будет хоть сколько-нибудь эффективен в бою. Но именно это делает Украина. <…> То, что мы сейчас наблюдаем, это просто медленная смерть украинской стороны", — добавил эксперт.