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"Белые ангелы" в ДНР выбивали двери, чтобы вывезти детей - РИА Новости, 27.07.2026
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00:10 27.07.2026 (обновлено: 00:32 27.07.2026)
"Белые ангелы" в ДНР выбивали двери, чтобы вывезти детей

Организация "Белые ангелы" выбивала двери, чтобы похитить детей в Красноармейске

© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанкОсвобожденный российскими военными Красноармейск
Освобожденный российскими военными Красноармейск - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Александр Харченко
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Освобожденный российскими военными Красноармейск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беженка из Красноармейска рассказала, что представители организации «Белые ангелы» выбивали двери в квартире, чтобы вывезти детей из семьи.
  • Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что люди из организации «Белые ангелы» принудительно вывозят семьи с детьми, забирая их насильно при отказе родителей.
  • По фактам принудительного вывоза детей уже заведены уголовные дела.
ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Представители украинской организации "Белые ангелы" выбивали двери в квартире, чтобы вывезти детей из семьи в Красноармейске в ДНР, рассказала РИА Новости беженка из Красноармейска, пожелавшая сохранить анонимность.
Глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщал, что люди, называющие себя организацией "Белые ангелы" (по иным сведениям - подразделения полиции из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Украины), принудительно вывозят семьи с детьми. Если родители отказываются, детей забирают насильно. По данным фактам уже заведены уголовные дела.
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"Сначала предупреждали, "выезжайте". Второй раз приехали, тоже как бы предупреждение: "А что вы еще не выехали?" Заставляли подписывать документы. Если нет: "Мы у вас ребенка отберем, ваш ребенок будет жить в другой семье", – сказала она.
По ее словам, при этом представители "Белых ангелов" украли спортивный велосипед, который находился в квартире.
«
"Они ("Белые ангелы" - ред.) приезжали, выбивали, смотрю, двери выбиты на одной хате, где мы живем с мужем. Вторая хата, которую я получила в наследство, тоже дверь выбита. Видно, что кто-то заходил, детей искали", – заключила собеседник агентства.
В конце прошлой осени пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.
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