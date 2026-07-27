Краткий пересказ от РИА ИИ Беженка из Красноармейска рассказала, что представители организации «Белые ангелы» выбивали двери в квартире, чтобы вывезти детей из семьи.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что люди из организации «Белые ангелы» принудительно вывозят семьи с детьми, забирая их насильно при отказе родителей.

По фактам принудительного вывоза детей уже заведены уголовные дела.

ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Представители украинской организации "Белые ангелы" выбивали двери в квартире, чтобы вывезти детей из семьи в Красноармейске в ДНР, рассказала РИА Новости беженка из Красноармейска, пожелавшая сохранить анонимность.

Глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщал, что люди, называющие себя организацией "Белые ангелы" (по иным сведениям - подразделения полиции из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Украины), принудительно вывозят семьи с детьми. Если родители отказываются, детей забирают насильно. По данным фактам уже заведены уголовные дела.

"Сначала предупреждали, "выезжайте". Второй раз приехали, тоже как бы предупреждение: "А что вы еще не выехали?" Заставляли подписывать документы. Если нет: "Мы у вас ребенка отберем, ваш ребенок будет жить в другой семье", – сказала она.

По ее словам, при этом представители "Белых ангелов" украли спортивный велосипед, который находился в квартире.

« "Они ("Белые ангелы" - ред.) приезжали, выбивали, смотрю, двери выбиты на одной хате, где мы живем с мужем. Вторая хата, которую я получила в наследство, тоже дверь выбита. Видно, что кто-то заходил, детей искали", – заключила собеседник агентства.