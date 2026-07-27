Развитие кадетского образования укрепит нацбезопасность, следует из указа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Реализация государственной политики в сфере кадетского образования будет способствовать укреплению национальной безопасности России.
- Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Реализация госполитики в сфере кадетского образования будет способствовать укреплению национальной безопасности России, следует из указа президента РФ Владимира Путина, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.
"Реализация государственной политики в сфере кадетского образования будет способствовать созданию необходимых условий для укрепления национальной безопасности Российской Федерации", - говорится в документе.