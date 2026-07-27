Начальник управления ГРЧЦ по Запорожской области погиб при ударе ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При ударе ВСУ по базе отдыха в поселке Кирилловка погибли 12 человек, среди них — Михаил Иванов, начальник управления по Запорожской области филиала ФГУП «ГРЧЦ» в Республике Крым и Севастополе, и его несовершеннолетние дети.
- Супруга Михаила Иванова после атаки была госпитализирована.
- Коллектив Роскомнадзора и ФГУП «ГРЧЦ» выразил соболезнования родным и близким семьи Иванова.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Начальник управления по Запорожской области филиала ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) в Республике Крым и Севастополе Михаил Иванов и его несовершеннолетние дети погибли при ударе ВСУ на базу отдыха в поселке Кирилловка, сообщил Роскомнадзор.
ВСУ 25 июля нанесли удар по базе отдыха в поселке Кирилловка, глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что пострадали 19 мирных жителей, 12 погибли.
"С глубокой болью сообщаем о гибели Михаила Владимировича Иванова - начальника управления по Запорожской области филиала ФГУП "ГРЧЦ" в Республике Крым и городе Севастополе - и его несовершеннолетних детей", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Уточняется, что супруга Иванова после атаки была госпитализирована. Коллектив Роскомнадзора и ФГУП "ГРЧЦ" также выразили соболезнования родным и близким семьи.
"Для коллег Михаил Владимирович был надежным руководителем, для семьи - любящим отцом. Коллектив Роскомнадзора и ФГУП "ГРЧЦ" выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Владимировича", - добавляется в сообщении.
Иванов родился в 1972 году, окончил в 1995 году Санкт‑Петербургское высшее военное инженерное училище связи, более 20 лет служил в Вооруженных силах РФ. С мая 2023 года возглавлял управление в Запорожской области - сформировал коллектив и обеспечил работу на вверенной территории. В сентябре 2025 - марте 2026 годов участвовал в СВО. Отмечен благодарностью и благодарственным письмом президента РФ, а также благодарностью Роскомнадзора.