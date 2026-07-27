Начальник управления ГРЧЦ по Запорожской области погиб при ударе ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ При ударе ВСУ по базе отдыха в поселке Кирилловка погибли 12 человек, среди них — Михаил Иванов, начальник управления по Запорожской области филиала ФГУП «ГРЧЦ» в Республике Крым и Севастополе, и его несовершеннолетние дети.

Супруга Михаила Иванова после атаки была госпитализирована.

Коллектив Роскомнадзора и ФГУП «ГРЧЦ» выразил соболезнования родным и близким семьи Иванова.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Начальник управления по Запорожской области филиала ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) в Республике Крым и Севастополе Михаил Иванов и его несовершеннолетние дети погибли при ударе ВСУ на базу отдыха в поселке Кирилловка, сообщил Роскомнадзор.

ВСУ 25 июля нанесли удар по базе отдыха в поселке Кирилловка, глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что пострадали 19 мирных жителей, 12 погибли.

"С глубокой болью сообщаем о гибели Михаила Владимировича Иванова - начальника управления по Запорожской области филиала ФГУП "ГРЧЦ" в Республике Крым и городе Севастополе - и его несовершеннолетних детей", - говорится в канале ведомства на платформе " Макс ".

Уточняется, что супруга Иванова после атаки была госпитализирована. Коллектив Роскомнадзора и ФГУП "ГРЧЦ" также выразили соболезнования родным и близким семьи.

"Для коллег Михаил Владимирович был надежным руководителем, для семьи - любящим отцом. Коллектив Роскомнадзора и ФГУП "ГРЧЦ" выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Владимировича", - добавляется в сообщении.