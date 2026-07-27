Рейтинг@Mail.ru
Начальник управления ГРЧЦ по Запорожской области погиб при ударе ВСУ - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 27.07.2026 (обновлено: 11:27 27.07.2026)
Начальник управления ГРЧЦ по Запорожской области погиб при ударе ВСУ

Михаил Иванов погиб при ударе ВСУ

© Фото : ГРЧЦ – Главный радиочастотный центр/MAXМихаил Иванов
Михаил Иванов - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : ГРЧЦ – Главный радиочастотный центр/MAX
Михаил Иванов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При ударе ВСУ по базе отдыха в поселке Кирилловка погибли 12 человек, среди них — Михаил Иванов, начальник управления по Запорожской области филиала ФГУП «ГРЧЦ» в Республике Крым и Севастополе, и его несовершеннолетние дети.
  • Супруга Михаила Иванова после атаки была госпитализирована.
  • Коллектив Роскомнадзора и ФГУП «ГРЧЦ» выразил соболезнования родным и близким семьи Иванова.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Начальник управления по Запорожской области филиала ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) в Республике Крым и Севастополе Михаил Иванов и его несовершеннолетние дети погибли при ударе ВСУ на базу отдыха в поселке Кирилловка, сообщил Роскомнадзор.
ВСУ 25 июля нанесли удар по базе отдыха в поселке Кирилловка, глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что пострадали 19 мирных жителей, 12 погибли.
"С глубокой болью сообщаем о гибели Михаила Владимировича Иванова - начальника управления по Запорожской области филиала ФГУП "ГРЧЦ" в Республике Крым и городе Севастополе - и его несовершеннолетних детей", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Уточняется, что супруга Иванова после атаки была госпитализирована. Коллектив Роскомнадзора и ФГУП "ГРЧЦ" также выразили соболезнования родным и близким семьи.
"Для коллег Михаил Владимирович был надежным руководителем, для семьи - любящим отцом. Коллектив Роскомнадзора и ФГУП "ГРЧЦ" выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Владимировича", - добавляется в сообщении.
Иванов родился в 1972 году, окончил в 1995 году Санкт‑Петербургское высшее военное инженерное училище связи, более 20 лет служил в Вооруженных силах РФ. С мая 2023 года возглавлял управление в Запорожской области - сформировал коллектив и обеспечил работу на вверенной территории. В сентябре 2025 - марте 2026 годов участвовал в СВО. Отмечен благодарностью и благодарственным письмом президента РФ, а также благодарностью Роскомнадзора.
 
Запорожская областьЕвгений БалицкийФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала