В Днепропетровске сотрудники ТЦК выстрелили в женщину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудники ТЦК в Днепропетровске при выполнении мобилизационных мероприятий выстрелили в женщину, ранив ее.
- Женщинам, которые пытались помешать сотрудникам ТЦК мобилизовать мужчину, также брызнули в лицо из перцового баллончика и переехали ногу.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) в Днепропетровске при выполнении мобилизационных мероприятий выстрелили в женщину, ранив ее, а еще одной переехали ногу, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Сотрудники ТЦК в Днепропетровске выстрелили в женщину, ранив ее... Еще одной женщине брызнули в лицо из перцового баллончика, а третьей переехали ногу... Женщины пытались помешать (сотрудникам ТЦК - ред.) мобилизовать мужчину", - сообщает издание.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.