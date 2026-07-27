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В Днепропетровске сотрудники ТЦК выстрелили в женщину - РИА Новости, 27.07.2026
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23:30 27.07.2026
В Днепропетровске сотрудники ТЦК выстрелили в женщину

В Днепропетровске сотрудники ТЦК выстрелили в женщину, а другой переехали ногу

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники ТЦК в Днепропетровске при выполнении мобилизационных мероприятий выстрелили в женщину, ранив ее.
  • Женщинам, которые пытались помешать сотрудникам ТЦК мобилизовать мужчину, также брызнули в лицо из перцового баллончика и переехали ногу.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) в Днепропетровске при выполнении мобилизационных мероприятий выстрелили в женщину, ранив ее, а еще одной переехали ногу, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Сотрудники ТЦК в Днепропетровске выстрелили в женщину, ранив ее... Еще одной женщине брызнули в лицо из перцового баллончика, а третьей переехали ногу... Женщины пытались помешать (сотрудникам ТЦК - ред.) мобилизовать мужчину", - сообщает издание.
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Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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