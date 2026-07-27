В Днепропетровске сотрудники ТЦК выстрелили в женщину

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) в Днепропетровске при выполнении мобилизационных мероприятий выстрелили в женщину, ранив ее, а еще одной переехали ногу, сообщает украинское издание "Страна.ua".

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.