Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова заявила, что восстановление прав русскоязычных на Украине является одной из важнейших целей для России.

РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Важной целью для России является восстановление прав русскоязычных на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

« "Восстановление прав русскоязычных жителей Украины является одной из важнейших целей, которая сейчас стоит на повестке", - сказала Захарова в ходе брифинга.

Она напомнила, что в соответствии с Конституцией РФ русский язык является государственным на всей территории Российской Федерации, при этом республики, входящие в состав России, имеют право устанавливать свои государственные языки, которые употребляются наряду с русским.

После госпереворота на Украине в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году парламент страны принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование украинского во всех сферах жизни.