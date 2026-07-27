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Захарова назвала одну из важнейших целей России по Украине - РИА Новости, 27.07.2026
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15:46 27.07.2026 (обновлено: 15:57 27.07.2026)
Захарова назвала одну из важнейших целей России по Украине

МИД: важной целью для РФ является восстановление прав русскоязычных на Украине

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что восстановление прав русскоязычных на Украине является одной из важнейших целей для России.
РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Важной целью для России является восстановление прав русскоязычных на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Восстановление прав русскоязычных жителей Украины является одной из важнейших целей, которая сейчас стоит на повестке", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Она напомнила, что в соответствии с Конституцией РФ русский язык является государственным на всей территории Российской Федерации, при этом республики, входящие в состав России, имеют право устанавливать свои государственные языки, которые употребляются наряду с русским.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году парламент страны принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование украинского во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.
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