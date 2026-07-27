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Армия Израиля уничтожила туннель ХАМАС в Секторе Газа длиной в сотни метров - РИА Новости, 27.07.2026
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17:32 27.07.2026
Армия Израиля уничтожила туннель ХАМАС в Секторе Газа длиной в сотни метров

ЦАХАЛ уничтожила туннель ХАМАС длиной в сотни метров на севере Сектора Газа

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля уничтожила подземный туннель палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа.
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила на севере сектора Газа подземный туннель палестинского движения ХАМАС длиной в сотни метров, сообщила в понедельник пресс-служба армии.
"Войска Северной бригады Газы и инженерного подразделения "Яхалом", находящиеся в подчинении 99-й дивизии, проводят операции в северной части сектора Газа... В рамках операции бригады по ликвидации сети подземных туннелей организации ХАМАС военнослужащие уничтожили еще один подземный туннель протяженностью в сотни метров", - говорится в сообщении.
Девятого октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. На следующий день в Газе вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории сектора.
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