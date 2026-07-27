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Армия Израиля вернула двух граждан, незаконно проникших на территорию Сирии - РИА Новости, 27.07.2026
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16:43 27.07.2026
Армия Израиля вернула двух граждан, незаконно проникших на территорию Сирии

ЦАХАЛ вернула двух граждан, незаконно проникших на территорию Сирии

© AP Photo / Matias DelacroixИзраильские военные в районе Голанских высот
Израильские военные в районе Голанских высот - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильские военные в районе Голанских высот. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое израильских граждан незаконно пересекли границу с Сирией в районе горы Хермон.
  • Военнослужащие ЦАХАЛ вернули нарушителей на территорию Израиля, они были задержаны и переданы полиции.
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июл – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вернула в страну двух граждан, которые незаконно пересекли границу с Сирией в районе горы Хермон, сообщила в понедельник пресс-служба армии.
"Сегодня (в понедельник - ред.) двое израильских граждан прибыли в район горы Хермон и пересекли границу, оказавшись на территории Сирии. Военнослужащие ЦАХАЛ, направленные на место происшествия, обнаружили этих граждан, вернули их на территорию Израиля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что израильтяне были задержаны и переданы полиции для дальнейшего расследования.
В ЦАХАЛ осудили инцидент и напомнили об уголовной ответственности за пересечение границы с Сирией.
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