Армия Израиля вернула двух граждан, незаконно проникших на территорию Сирии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двое израильских граждан незаконно пересекли границу с Сирией в районе горы Хермон.
- Военнослужащие ЦАХАЛ вернули нарушителей на территорию Израиля, они были задержаны и переданы полиции.
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июл – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вернула в страну двух граждан, которые незаконно пересекли границу с Сирией в районе горы Хермон, сообщила в понедельник пресс-служба армии.
"Сегодня (в понедельник - ред.) двое израильских граждан прибыли в район горы Хермон и пересекли границу, оказавшись на территории Сирии. Военнослужащие ЦАХАЛ, направленные на место происшествия, обнаружили этих граждан, вернули их на территорию Израиля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что израильтяне были задержаны и переданы полиции для дальнейшего расследования.
В ЦАХАЛ осудили инцидент и напомнили об уголовной ответственности за пересечение границы с Сирией.