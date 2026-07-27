Армия Израиля перехватила два беспилотника у границы с Иорданией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия обороны Израиля перехватила два беспилотника в районе границы с Иорданией.
- БПЛА не проникли на территорию Израиля, источник запуска устанавливается.
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июл – РИА Новости. Армия обороны Израиля перехватила два беспилотника в районе границы с Иорданией, сообщила в понедельник пресс-служба армии.
"Некоторое время назад силы ЦАХАЛ перехватили два беспилотных летательных аппарата, обнаруженных в районе границы с Иорданией. В соответствии с протоколом сирены воздушной тревоги не включались", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что БПЛА не проникли на территорию Израиля, источник запуска устанавливается.
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25 июля, 23:05