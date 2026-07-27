В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Воздушная тревога второй раз за утро объявлена в Киеве и Киевской области.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за утро объявлена в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн карты, на данный момент сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Одесской областях.
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