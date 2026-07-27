В Самарской и Ульяновской областях объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Самарской и Ульяновской областях объявлена ракетная опасность.
- Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рекомендовал жителям укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами и не подходить к окнам.
- Глава Самары Иван Носков сообщил о приостановке движения наземного общественного транспорта и работе метро.
САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Самарской и Ульяновской областях, сообщили губернаторы регионов Вячеслав Федорищев и Алексей Русских.
"Внимание. Ракетная опасность в Самарской области! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам", - написал Федорищев в своем канале на платформе "Макс".
Тем, кто находится на улице, он посоветовал направиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.
Глава Самары Иван Носков, в свою очередь, сообщил, что движение наземного общественного транспорта приостановлено, метро работает.
"Ракетная опасность на территории Ульяновской области. Нельзя оставаться на открытой местности. В качестве укрытия используйте помещения с несущими стенами и без окон. Не пользуйтесь лифтом", - написал Русских в своем канале на платформе "Макс" и посоветовал оставаться в безопасном месте до сигнала "Отбой ракетной опасности".
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