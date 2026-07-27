Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил об "очень дружественных" переговорах с Ираном - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:02 27.07.2026
Трамп заявил об "очень дружественных" переговорах с Ираном

Трамп: США ведут очень дружественные переговоры с Ираном

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет «очень дружественные» переговоры с Тегераном.
  • Трамп добавил, что ВМС США эффективно обеспечивают морскую блокаду в Ормузском проливе, из-за чего через нее не проходит ни одно судно.
ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время Вашингтон ведет "очень дружественные" переговоры с Тегераном.
Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных региональных чиновников ранее передавало, что посредники добились прогресса в усилиях по возвращению США и Ирана к переговорам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
США будут зарабатывать на Иране так же, как на Венесуэле, утверждает Трамп
Вчера, 20:03
"Сейчас идут очень дружественные переговоры (с Ираном - ред.)", - сказал Трамп на выступлении в американском штате Мичиган.
При этом Трамп добавил, что ВМС США эффективно обеспечивают морскую блокаду в Ормузском проливе, из-за чего через нее, по словам президента, не проходит ни одно судно. Американский лидер утверждает, что Иран тем временем просит снять морскую блокаду.
Газета New York Times накануне сообщала, что Трамп отложил планы резко усилить военную кампанию против Ирана из-за опасений, что эскалация может опасно истощить уже сократившиеся запасы перехватчиков Patriot и других боеприпасов ПВО на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Трамп заявил, что у него есть разногласия с Нетаньяху по Ирану
Вчера, 20:31
 
В миреИранСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала