Трамп заявил об "очень дружественных" переговорах с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет «очень дружественные» переговоры с Тегераном.

Трамп добавил, что ВМС США эффективно обеспечивают морскую блокаду в Ормузском проливе, из-за чего через нее не проходит ни одно судно.

ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время Вашингтон ведет "очень дружественные" переговоры с Тегераном.

Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных региональных чиновников ранее передавало, что посредники добились прогресса в усилиях по возвращению США Ирана к переговорам.

"Сейчас идут очень дружественные переговоры (с Ираном - ред.)", - сказал Трамп на выступлении в американском штате Мичиган.

При этом Трамп добавил, что ВМС США эффективно обеспечивают морскую блокаду в Ормузском проливе, из-за чего через нее, по словам президента, не проходит ни одно судно. Американский лидер утверждает, что Иран тем временем просит снять морскую блокаду.