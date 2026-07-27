Трамп заявил об "очень дружественных" переговорах с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет «очень дружественные» переговоры с Тегераном.
- Трамп добавил, что ВМС США эффективно обеспечивают морскую блокаду в Ормузском проливе, из-за чего через нее не проходит ни одно судно.
ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время Вашингтон ведет "очень дружественные" переговоры с Тегераном.
"Сейчас идут очень дружественные переговоры (с Ираном - ред.)", - сказал Трамп на выступлении в американском штате Мичиган.
При этом Трамп добавил, что ВМС США эффективно обеспечивают морскую блокаду в Ормузском проливе, из-за чего через нее, по словам президента, не проходит ни одно судно. Американский лидер утверждает, что Иран тем временем просит снять морскую блокаду.
Газета New York Times накануне сообщала, что Трамп отложил планы резко усилить военную кампанию против Ирана из-за опасений, что эскалация может опасно истощить уже сократившиеся запасы перехватчиков Patriot и других боеприпасов ПВО на Ближнем Востоке.