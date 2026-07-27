Трамп заявил, что у него есть разногласия с Нетаньяху по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп заявил о небольших разногласиях с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху относительно военной операции против Ирана, отметив при этом близость их позиций.

ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть некоторые разногласия с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху насчет военной операции против Ирана.

"У нас есть небольшие разногласия, но в целом (позиции - ред.) довольно близки", - сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос, придерживается ли он одинаковой позиции по Ирану с Нетаньяху.

При этом американский лидер утверждает, что удары по Ирану были прекращены в пятницу после 14 дней атак якобы по просьбе Тегерана, который предложил возобновить переговоры.

Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.