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Трамп заявил, что у него есть разногласия с Нетаньяху по Ирану - РИА Новости, 27.07.2026
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20:31 27.07.2026
Трамп заявил, что у него есть разногласия с Нетаньяху по Ирану

Трамп заявил о разногласиях с Нетаньяху по военной операции против Ирана

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил о небольших разногласиях с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху относительно военной операции против Ирана, отметив при этом близость их позиций.
ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть некоторые разногласия с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху насчет военной операции против Ирана.
"У нас есть небольшие разногласия, но в целом (позиции - ред.) довольно близки", - сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос, придерживается ли он одинаковой позиции по Ирану с Нетаньяху.
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При этом американский лидер утверждает, что удары по Ирану были прекращены в пятницу после 14 дней атак якобы по просьбе Тегерана, который предложил возобновить переговоры.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампБиньямин НетаньяхуВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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