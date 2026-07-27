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США имеют большие запасы боеприпасов, заявил Трамп - РИА Новости, 27.07.2026
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20:28 27.07.2026
США имеют большие запасы боеприпасов, заявил Трамп

Трамп: у США большие запасы боеприпасов, несмотря на поставки Киеву при Байдене

© REUTERS / Stoyan NenovПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© REUTERS / Stoyan Nenov
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что США обладают большими запасами боеприпасов, несмотря на то что Джо Байден передал значительное их количество Украине.
  • Трамп заверил, что у США имеется большое количество боеприпасов среднего класса и он хотел бы продолжать увеличивать запасы.
ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты обладают большими запасами боеприпасов, несмотря на то, что экс-президент США Джо Байден отдал значительное их количество Украине, заявил американский лидер Дональд Трамп.
"У нас много боеприпасов. Байден передал Украине очень много, поэтому сейчас мы восполняем эти запасы. Но Байден отдал Украине очень большое количество боеприпасов", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета.
Трамп заверил, что у США также имеется большое количество боеприпасов среднего класса - больше, чем, по его мнению, стране когда-либо может понадобиться. При этом он добавил, что хотел бы и дальше увеличивать запасы.
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