США имеют большие запасы боеприпасов, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что США обладают большими запасами боеприпасов, несмотря на то что Джо Байден передал значительное их количество Украине.
- Трамп заверил, что у США имеется большое количество боеприпасов среднего класса и он хотел бы продолжать увеличивать запасы.
ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты обладают большими запасами боеприпасов, несмотря на то, что экс-президент США Джо Байден отдал значительное их количество Украине, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Трамп заверил, что у США также имеется большое количество боеприпасов среднего класса - больше, чем, по его мнению, стране когда-либо может понадобиться. При этом он добавил, что хотел бы и дальше увеличивать запасы.