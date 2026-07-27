США будут зарабатывать на Иране так же, как на Венесуэле, утверждает Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп утверждает, что Вашингтон будет зарабатывать на Иране.

По его словам, Вашингтон получает много денег из Венесуэлы и аналогичная ситуация сложится с Ираном.

ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Вашингтон будет зарабатывать на Иране также, как на нефти из Венесуэлы.

"Мы получаем много денег, миллиарды и миллиарды долларов из Венесуэлы . То же самое произойдет и с Ираном", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета.

На прошлой неделе Financial Times подсчитала, что в текущем году США получили более 13 миллиардов долларов от продажи венесуэльской нефти.

По условиям новых соглашений между США и Венесуэлой после смены власти в Каракасе, доходы от продажи нефти аккумулируются на счетах, контролируемых Вашингтоном.