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США будут зарабатывать на Иране так же, как на Венесуэле, утверждает Трамп - РИА Новости, 27.07.2026
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20:03 27.07.2026 (обновлено: 23:46 27.07.2026)
США будут зарабатывать на Иране так же, как на Венесуэле, утверждает Трамп

Трамп: США будут зарабатывать на Иране так же, как на нефти из Венесуэлы

© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп утверждает, что Вашингтон будет зарабатывать на Иране.
  • По его словам, Вашингтон получает много денег из Венесуэлы и аналогичная ситуация сложится с Ираном.
ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Вашингтон будет зарабатывать на Иране также, как на нефти из Венесуэлы.
"Мы получаем много денег, миллиарды и миллиарды долларов из Венесуэлы. То же самое произойдет и с Ираном", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета.
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На прошлой неделе Financial Times подсчитала, что в текущем году США получили более 13 миллиардов долларов от продажи венесуэльской нефти.
По условиям новых соглашений между США и Венесуэлой после смены власти в Каракасе, доходы от продажи нефти аккумулируются на счетах, контролируемых Вашингтоном.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
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