США будут зарабатывать на Иране так же, как на Венесуэле, утверждает Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп утверждает, что Вашингтон будет зарабатывать на Иране.
- По его словам, Вашингтон получает много денег из Венесуэлы и аналогичная ситуация сложится с Ираном.
ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Вашингтон будет зарабатывать на Иране также, как на нефти из Венесуэлы.
На прошлой неделе Financial Times подсчитала, что в текущем году США получили более 13 миллиардов долларов от продажи венесуэльской нефти.
По условиям новых соглашений между США и Венесуэлой после смены власти в Каракасе, доходы от продажи нефти аккумулируются на счетах, контролируемых Вашингтоном.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.