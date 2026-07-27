Трамп заявил о запросе Ирана на встречу с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран напрямую и через посредников попросил о встрече с американской стороной, сообщил Дональд Трамп.
- Он подтвердил готовность провести переговоры и отметил, что есть высокий шанс на достижение результата.
ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран якобы напрямую и через посредников попросил о встрече с американской стороной, и подтвердил готовность провести переговоры для возможного заключения сделки.
"Они попросили о встрече через посредников и напрямую, и мы встретимся, и, знаете, из этого может выйти кое-что хорошее", - сказал Трамп журналистам.
При этом Трамп добавил, что Вашингтон и Тегеран якобы ведут хорошие переговоры и далее будет видно, к чему они приведут. По его словам, есть высокий шанс на достижение результата, однако если этого не произойдет, США просто вернутся к ударам по Ирану.