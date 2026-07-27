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Трамп заявил о запросе Ирана на встречу с США - РИА Новости, 27.07.2026
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19:30 27.07.2026 (обновлено: 19:38 27.07.2026)
Трамп заявил о запросе Ирана на встречу с США

Трамп заявил о запросе Ирана на встречу и подтвердил готовность к переговорам

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран напрямую и через посредников попросил о встрече с американской стороной, сообщил Дональд Трамп.
  • Он подтвердил готовность провести переговоры и отметил, что есть высокий шанс на достижение результата.
ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран якобы напрямую и через посредников попросил о встрече с американской стороной, и подтвердил готовность провести переговоры для возможного заключения сделки.
"Они попросили о встрече через посредников и напрямую, и мы встретимся, и, знаете, из этого может выйти кое-что хорошее", - сказал Трамп журналистам.
При этом Трамп добавил, что Вашингтон и Тегеран якобы ведут хорошие переговоры и далее будет видно, к чему они приведут. По его словам, есть высокий шанс на достижение результата, однако если этого не произойдет, США просто вернутся к ударам по Ирану.
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