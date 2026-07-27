США ведут очень серьезные переговоры с Ираном, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что страна ведет серьезные переговоры с Ираном.
- Он добавил, что в случае провала переговоров США вернутся к решительным военным действиям.
ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. США ведут очень серьезные переговоры с Ираном, но в случае их провала вернутся к решительным военным действиям, заявил американский президент Дональд Трамп.
При этом он добавил, что согласился на предложения посредников о продолжении переговоров, потому что США в таком случае "ничего не получают и ничего не теряют".