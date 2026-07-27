США ведут очень серьезные переговоры с Ираном, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. США ведут очень серьезные переговоры с Ираном, но в случае их провала вернутся к решительным военным действиям, заявил американский президент Дональд Трамп.

При этом он добавил, что согласился на предложения посредников о продолжении переговоров, потому что США в таком случае "ничего не получают и ничего не теряют".