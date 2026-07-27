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США ведут очень серьезные переговоры с Ираном, заявил Трамп - РИА Новости, 27.07.2026
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18:19 27.07.2026 (обновлено: 18:26 27.07.2026)
США ведут очень серьезные переговоры с Ираном, заявил Трамп

Трамп: США ведут очень серьезные переговоры с Ираном

© AP Photo / Rod LamkeyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Rod Lamkey
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что страна ведет серьезные переговоры с Ираном.
  • Он добавил, что в случае провала переговоров США вернутся к решительным военным действиям.
ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. США ведут очень серьезные переговоры с Ираном, но в случае их провала вернутся к решительным военным действиям, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Мы ведем очень серьезные переговоры с Ираном. Если они не увенчаются успехом, мы вернемся к очень решительным военным действиям", - сказал Трамп в интервью порталу Axios.
При этом он добавил, что согласился на предложения посредников о продолжении переговоров, потому что США в таком случае "ничего не получают и ничего не теряют".
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