Нетаньяху "выклянчивал" приглашение на встречу с Трампом, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нетаньяху с апреля добивался приглашения на встречу с Трампом, пишет Politico.
- Сегодня он вылетел в Вашингтон.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху с апреля "выклянчивал" приглашение на новую встречу с президентом США Дональдом Трампом, утверждает издание Politico со ссылкой на источники.
В понедельник Нетаньяху вылетел в Вашингтон, где встретится с Трампом и обсудит актуальные вопросы, а также ситуацию вокруг Ирана. Премьер Израиля заявил, что предстоящая встреча с Трампом станет для него уже восьмой, и отметил, что ни один другой мировой лидер не встречался с президентом США так часто.
"Нетаньяху не был в Белом доме с начала войны и выклянчивает приглашение как минимум с апреля", - утверждает издание.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источник в американской администрации писала, что Трамп якобы намеренно избегает личных встреч с Нетаньяху, поскольку не хочет видеть израильского премьера.
Трамп исключил возможность задержания Нетаньяху в США
20 июля, 20:50