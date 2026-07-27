Нетаньяху "выклянчивал" приглашение на встречу с Трампом, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Нетаньяху с апреля добивался приглашения на встречу с Трампом, пишет Politico.

Сегодня он вылетел в Вашингтон.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху с апреля "выклянчивал" приглашение на новую встречу с президентом США Дональдом Трампом, утверждает издание Politico со ссылкой на источники.

В понедельник Нетаньяху вылетел в Вашингтон , где встретится с Трампом и обсудит актуальные вопросы, а также ситуацию вокруг Ирана. Премьер Израиля заявил, что предстоящая встреча с Трампом станет для него уже восьмой, и отметил, что ни один другой мировой лидер не встречался с президентом США так часто.

"Нетаньяху не был в Белом доме с начала войны и выклянчивает приглашение как минимум с апреля", - утверждает издание.