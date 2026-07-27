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Нетаньяху "выклянчивал" приглашение на встречу с Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 27.07.2026
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18:18 27.07.2026
Нетаньяху "выклянчивал" приглашение на встречу с Трампом, пишут СМИ

Politico: Нетаньяху с апреля выклянчивал приглашение на встречу с Трампом

© Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Leah Millis
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нетаньяху с апреля добивался приглашения на встречу с Трампом, пишет Politico.
  • Сегодня он вылетел в Вашингтон.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху с апреля "выклянчивал" приглашение на новую встречу с президентом США Дональдом Трампом, утверждает издание Politico со ссылкой на источники.
В понедельник Нетаньяху вылетел в Вашингтон, где встретится с Трампом и обсудит актуальные вопросы, а также ситуацию вокруг Ирана. Премьер Израиля заявил, что предстоящая встреча с Трампом станет для него уже восьмой, и отметил, что ни один другой мировой лидер не встречался с президентом США так часто.
"Нетаньяху не был в Белом доме с начала войны и выклянчивает приглашение как минимум с апреля", - утверждает издание.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источник в американской администрации писала, что Трамп якобы намеренно избегает личных встреч с Нетаньяху, поскольку не хочет видеть израильского премьера.
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