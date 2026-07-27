Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Торское в Донецкой Народной Республике.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Торское в Донецкой Народной Республике, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" решительными действиями освободили населенный пункт Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Торское в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Торское в ДНР