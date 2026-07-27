Тела погибших иностранных альпинистов эвакуировали с Эльбруса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спасатели эвакуировали с Эльбруса тела четырех альпинистов.
- Среди погибших — трое из Боснии и Герцеговины и один из Краснодарского края.
- Их уже передали следственно-оперативной группе.
НАЛЬЧИК, 27 июл — РИА Новости. С Эльбруса спустили тела четырех альпинистов, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Кабардино-Балкарии.
"Спасатели эвакуировали тела трех погибших иностранных альпинистов и тело альпиниста из Краснодарского края со склона Эльбруса", — говорится в сообщении.
На поляне Азау их передали оперативной группе. Как сообщали РИА Новости в местных правоохранительных органах, иностранцы, по предварительной информации, приехали из Боснии и Герцеговины.
Группа из семи человек совершала подъем накануне. По данным Следственного комитета, один из них спустился с горы и рассказал, что двоим участникам стало плохо на высоте 5,1 тысячи метров. Спасатели обнаружили и эвакуировали их тела. Еще одного позже нашли живым. Поиски троих приостановили из-за непогоды, в понедельник утром их возобновили. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Также в воскресенье на высоте 5300 метров помощь запросили двое россиян. Одного из них — жителя Тульской области — эвакуировали. Другой погиб, его тело не смогли спустить из-за погодных условий.