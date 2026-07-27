Тела погибших иностранных альпинистов эвакуировали с Эльбруса

На поляне Азау их передали оперативной группе. Как сообщали РИА Новости в местных правоохранительных органах, иностранцы, по предварительной информации, приехали из Боснии и Герцеговины.

Группа из семи человек совершала подъем накануне. По данным Следственного комитета, один из них спустился с горы и рассказал, что двоим участникам стало плохо на высоте 5,1 тысячи метров. Спасатели обнаружили и эвакуировали их тела. Еще одного позже нашли живым. Поиски троих приостановили из-за непогоды, в понедельник утром их возобновили. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.