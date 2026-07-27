На Эльбрусе нашли тела погибших иностранных альпинистов

НАЛЬЧИК, 27 июл - РИА Новости. Спасатели обнаружили тела пропавших на Эльбрусе иностранных альпинистов и готовят их к спуску, сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.