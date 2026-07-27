На Эльбрусе нашли тела погибших иностранных альпинистов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спасатели обнаружили тела пропавших на Эльбрусе иностранных альпинистов.
- Тела иностранцев готовят к спуску.
НАЛЬЧИК, 27 июл - РИА Новости. Спасатели обнаружили тела пропавших на Эльбрусе иностранных альпинистов и готовят их к спуску, сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.
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"Тела иностранцев нашли, сейчас их готовят к спуску", - сказал собеседник агентства.
СУ СК РФ по региону сообщило 26 июля, что группа из семи человек осуществляла восхождение на Эльбрус, один из альпинистов спустился с горы и рассказал, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5,1 тысячи метров. Спасатели нашли и эвакуировали их тела. Позже был найден живым еще один участник группы, поиски троих приостановили из-за непогоды, в понедельник утром их возобновили. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
В правоохранительных органах КБР сообщали РИА Новости, что альпинисты, по предварительным данным, приехали из Боснии и Герцеговины.